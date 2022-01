OM : un coach de Ligue 1 place Milik devant ses responsabilités

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Arkadiusz Milik a beaucoup fait parler de lui le week-end dernier alors qu'il n'a pas joué une minute à Lens (2-0). L'attaquant de l'OM, qui a suivi depuis le banc l'une des meilleures prestations de son équipe cette saison, a déclaré à une chaîne polonaise qu'il regrettait d'être mal servi. Il explique qu'il ne touche parfois que deux ballons en vingt minutes, et souvent dos au but. Une critique que Laurent Batlles ne cautionne pas. Sur La Chaîne L'Equipe, l'ancien Olympien, qui entraînait Troyes en début de saison, a estimé que c'était également de sa faute...

"J'adore le joueur, mais je trouve que c'est un peu facile de se retrancher derrière certaines choses en se disant que les autres joueurs ne font pas de passes. À un moment donné, il doit aussi se déplacer devant le but, dans la profondeur, davantage sur les côtés... Peut-être que l'entraîneur ne lui demande pas, mais, malgré tout, tout ne peut pas reposer sur les autres joueurs. Avec la qualité qu'il a, je pense qu'il peut et qu'il doit faire mieux. Milik doit essayer de trouver des solutions et ce n'est pas toujours la faute de l'entraîneur. Il doit faire plus de choses sur le terrain."

📊 71% d’entre-vous pensent que c’est Arkadiusz Milik 🇵🇱 qui doit s’adapter à l’#OM, et non le contraire. #TeamOM 🔵⚪️ https://t.co/lJeTrDEUwi — Treize013 (@treize013) January 26, 2022