OM : un coach du Barça loue l'ambiance du Vélodrome

En cette saison très compliquée pour l'OM, les supporters doivent se raccrocher aux rares bonnes choses qui leur font aimer ce club. En l'occurrence, l'ambiance inégalable du Vélodrome. Face à Metz (1-1) vendredi, malgré les purges qui s'enchaînent, l'enceinte du boulevard Michelet était encore pleine, avec des virages ayant enflammé les gradins. Et marqué les adversaires.

"A Marseille, l'ambiance était incroyable !"

Dans une courte interview au site de la Ligue 1, l'ancien défenseur mexicain de Monaco (1999-2003) Rafael Marquez a dit tout le bien qu'il pensait du Vélodrome : "La plus belle ambiance ? A Marseille, elle était incroyable ! Bien sûr, ce n’était pas le Classique mais la rivalité avec l’AS Monaco était encore très forte. J’ai adoré jouer là-bas !". Et pour cause ! Celui qui entraîne aujourd'hui la réserve du FC Barcelone (et pourrait même succéder à Xavi !) a connu l'un des OM-Monaco les plus chauds de l'histoire, si ce n'est le plus chaud, quand, le 7 avril 2000, le futur champion monégasque était tombé sous les coups (dans tous les sens du terme) marseillais (2-4). C'est la fameuse fois où Marcelo Gallardo avait été agressé à la pause dans les couloirs menant aux vestiaires...

