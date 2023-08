OM : un consultant se paie la patte Marcelino et le Mercato sauce Longoria

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Sur la pelouse du Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de Ligue des champions, l'OM a perdu son premier match officiel de la saison (0-1) mercredi soir. L'occasion pour quelques consultants de livrer (déjà) leurs inquiétudes sur le style de jeu prôné par le nouveau coach Marcelino. Dans les colonnes de l'Equipe ce jeudi, Jérome Alonzo a analysé la prestation marseillaise en Grèce.

Alonzo n'est pas fan de la méthode Longoria

"J'ai appris à être très prudent sur les débriefs du mois d'août, mais là je n'ai pas vu grand-chose et c'est compliqué de tirer un enseignement tactique de ce qu'a produit l'OM, relève l'ancien gardien du club phocéen (1995-97), avant d'émettre ses premiers doutes. "Quand Igor Tudor était arrivé, on a tous vu ce qu'il voulait faire. (...) Avec Jorge Sampaoli, pareil, on voyait le truc tout de suite. Mais il y a assez peu de coachs comme ça, et Marcelino n'en fait pas partie. On voit où il veut aller quand on écoute ses discours, mais sur le terrain on ne voit pas encore".

Au-delà de la défaite subie à Athènes, le consultant de Prime Video a pointé du doigt la stratégie mercato du président de l'OM. "Il faudrait peut-être arrêter de trouver ça génial quand Pablo Longoria décide de renouveler la moitié de l'équipe". Au coup d'envoi de la rencontre face au Panathinaïkos, cinq recrues estivales étaient alignées d'entrée de jeu, dont trois (Sarr, Ndiaye et Aubameyang) dans le secteur offensif.

