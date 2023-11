OM : un dauphin de Messi donne des regrets à Gattuso

Depuis samedi soir et la deuxième période incroyablement mauvaise de l'OM à Strasbourg (1-1), les raisons de déprimer sont nombreuses pour les supporters marseillaises. Ruslan Malinovskyi en a apporté une supplémentaire. Avec le Genoa, dimanche, le milieu offensif ukrainien a expédié un missile de 35 mètres contre Frosinone (1-2). C'est son 16e but en dehors de la surface depuis son arrivée en Serie A à l'été 2019. Sur la période, seul Lionel Messi (23) a fait mieux dans les cinq grands championnats européens.

Alors, bien sûr, Malinovskyi a déçu durant sa demi saison passée en Provence. Sa frappe de balle, tant louée, n'a été vue que lors d'un match qui restera dans les mémoires contre Paris (2-1) en Coupe. Le reste du temps, elles finissaient dans les tribunes. Mais son côté professionnel et son investissement feraient déjà beaucoup de bien à une équipe à la dérive comme l'OM actuel. Sans compter qu'il n'y a dans l'équipe de cette saison aucun joueur capable de tenter sa chance de loin, en dehors de Jonathan Clauss. Bref, Malinovskyi vient s'ajouter à la longue liste des regrets marseillais pour l'exercice en cours. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est que prêté au Genoa...

