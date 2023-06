OM : un deal XXL bloque l'officialisation du nouveau maillot

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que la plupart des clubs de Ligue 1 ont déjà commercialisé leurs maillots pour la saison 2023-24, ce n'est toujours pas le cas de l'OM ! Bien que des fuites sur les tuniques de Puma soient intervenues dès le milieu du mois de mai (blanc rayé gris le premier, bleu le second et orange le third), le club n'avance pas davantage dans l'officialisation de ses tenues que dans celle de son coach... Mais il y a une bonne raison à cela.

L'OM attend le changement de sponsor pour officialiser son maillot

En effet, l'OM est aujourd'hui « piégé » par son contrat sponsoring. Un contrat qui l'oblige à s'afficher avec la société de pièces détachées automobile Cazoo jusqu'au 30 juin alors que le contrat « mirobolant » mis en place avec la CMA-CGM de Rodolphe Saadé ne démarrera que le 1er juillet.

Plutôt que de sortir un maillot vierge de sponsor principal ou une tunique en Cazoo qui sera obsolète, l'OM et Puma attendent patiemment le changement de contrat pour annoncer la vente des tenues 2023-24. Pour rappel, l'OM est le deuxième club français qui vend le plus de maillots derrière le PSG. Autant dire que les enjeux sont colossaux que ce soit pour l'OM, Puma … et le nouveau mécène CMA-CGM.

Les maillots de l'OM pour la saison 2023/24 auront tous un nom grec associé à Marseille



? Le maillot domicile sera appelé Petra Genesis Massalia (Roche Originelle) en référence directe à son design



? Les maillots ont été conçus par des Marseillais. @DROlT_AU_BUT #TeamOM pic.twitter.com/dHUPsDf4qj — Toto (@totofootmtl) May 6, 2023

Pour résumer Le nouveau maillot de l'OM 2023-24 a fuité depuis plus d'un mois mais il ne sera pas commercialisé avant juillet. La faute à de gros enjeux économiques et à un changement de sponsor très attendu dans la Cité phocéenne.

Alexandre Corboz

Rédacteur