OM : un démenti tombe pour Zidane !

Ce jeudi, le journal espagnol, Mundo Deportivo, a annoncé que le président de l'Olympique de Marseille, aurait proposé le poste d'entraîneur à Zinédine Zidane et que l'ancien coach du Real Madrid aurait repoussé l'approche olympienne. Mais selon les dires de Jérôme Rothen, cette rumeur serait infondée et Pablo Longoria n'aurait pas tenté d'attirer l'ancien numéro 10 des Bleus sur le banc marseillais.

Rothen dément que Longoria ait proposé le poste à Zidane

"Tant que ce fantasme de Zinédine Zidane à l’OM ne se sera pas réalisé, il existera toujours. Quand le banc de l’OM se libère et les gens reviennent à Zidane et l’envoient sur le banc. Pour aller sur ce sujet, on a enquêté. On a dit que Zidane avait été contacté par Pablo Longoria pour prendre la tête de l’OM, ce qui est complètement faux. On ne va pas parler de cette fausse rumeur", a lâché l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans son émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport.

Mais Jérôme Rothen estime que la donne pourrait changer si l'OM changeait de propriétaire et qu'un puissant investisseur arrivait. "Que les gens aient envie que l’OM soit racheté par un milliardaire comme le PSG, c’est une chose. Après oui, qui est mieux placé que Zidane si cela arrive ? Si l’OM est racheté, bien sûr que j’ai envie qu’ils mettent Zidane. On ne peut pas dire que Zidane se soit mis en danger pour le moment en tant qu’entraineur."

⚪🔵 @RothenJerome est pour l'arrivée de Zidane à l'OM :



🗣 "Autant je n'étais pas forcément pour son arrivée au PSG, mais si l'OM demain devait être racheté, bien sûr que j'ai envie qu'ils mettent Zidane sur le banc." #RMClive pic.twitter.com/VO2hcp5qYM — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 29, 2023

