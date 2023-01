OM : un énorme scandale sur une finale européenne perdue se confirme

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Les suspicions semblent se confirmer ! Dino Baggio, ancien international italien, est revenu sur le dopage dans les années 90 en Italie. Il craint que les récentes morts de Sinisa Mihajlovic (53 ans) et Gianluca Vialli (58 ans), tous deux décédés des suites de longues maladies, soient liées à la consommation excessive de produits dopants durant leur carrière de joueur pour booster leur musculature et leurs performances.

« Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, a commenté Dino Baggio sur Tv7, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n'a jamais pris de trucs bizarres parce qu'il y avait un pourcentage qu'il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si elles peuvent être éliminées ou restent à l'intérieur de l'organisme. J'ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage. ».

Un secret inavouable ?

Des déclarations qui vont alerter de nombreux supporters marseillais car Dino Baggio était bien présent avec Parme un soir de finale à Moscou contre les Phocéens… Il a quelques années, une vidéo tournée la veille de la finale de la Coupe de l'UEFA 1999 entre l’OM et Parme (perdue 0-3 par les Marseillais) avait fuité, créant un véritable séisme dans le football mondial. On y voyait la star du club italien Fabio Cannavaro prendre des perfusions avec plusieurs de ses coéquipiers avant de s’en amuser. Des accusions de dopage que le club italien et les joueurs ont toujours nié.

« Les produits étaient tous autorisés, faire cette vidéo a été une erreur de ma part (...) Contre l'OM, notre équipe était tellement forte que nous aurions battu tout le monde », s’était défendu Fabio Cannavaro sur RMC il y a quelques années. Cependant, pour plusieurs spécialistes de l’époque, il n’y a aucun doute : les joueurs de Parme étaient bien dopés et les dernières déclarations de Dino Baggio vont dans ce sens …