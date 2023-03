OM : un ex attaquant du club risque 16 ans de prison en Espagne !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Il y a des footballeurs qui réussissent leur reconversion après le football et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Dans la seconde catégorie, on retrouve l'attaquant ibérique Sergio Contrares, plus connu sous le nom de « Koke », lorsqu'il défendait les couleurs de l'OM.

L'ancien attaquant, qui sort d'un an et demi derrière les barreaux avant sa libération sous caution en juillet 2021, risque 16 ans de prison et 150 000€ d'amendes pour avoir « dirigé une organisation criminelle ».

Selon l'agence EFE, Koke fait partie des 17 accusés (avec sa compagne et son frère) qui se retrouveront lundi devant l'Audience provinciale de Malaga pour trafic de marijuana en Espagne et à travers toute l'Europe.