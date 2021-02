OM : un favori se dégage pour l’après Villas-Boas, le dossier débloqué ce lundi ?

Les dernières révélations sur la vente de l’OM n’ont pas perturbé Pablo Longoria, lancé à la recherche d’un successeur à André Villas-Boas. Vendredi, L’Équipe a confirmé des approches auprès de l’entourage de Jorge Sampaoli, actuellement à l’Atletico Mineiro. Cela tombe plutôt bien puisque le directeur sportif de l’OM en aurait fait sa priorité.

« Aujourd’hui, il y a un premier choix pour le banc de touche de l’OM... C’est Jorge Sampaoli, confirme Simone Rovera sur la chaîne Téléfoot. L’OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C’est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs. »

Sampaoli favori, Favre et Mazzarri sous le coude

Alfredo Pedulla est même plus précis. Selon le journaliste italien, la journée de lundi pourrait marquer un tournant dans la résolution de ce dossier épineux. La piste menant à Lucien Favre ne serait d’ailleurs pas totalement écartée à l'OM à l’heure actuelle, lui qui aurait eu un premier contact avec le club phocéen en fin de semaine. L’option Walter Mazzarri serait également encore à l’étude...