OM : un futur joueur de l’équipe de France à Marseille ?

De retour à l'Olympique de Marseille dans les ultimes instants du mercato estival, Amine Harit a été présenté ce lundi face à la presse aux côtés d'Issa Kaboré et Eric Bailly. Interrogé notamment sur Valentin Rongier, promu capitaine lorsque Dimitri Payet n'est pas sur le terrain, le milieu offensif marocain s'est montré dithyrambique envers son coéquipier, le voyant aller titiller l'équipe de France.

"J'espère qu'il aura la chance de titiller l'équipe de France"

"Valentin Rongier, c'est un très gros bosseur. Le travail paye. C'est quelqu'un qui représente bien cette phrase. Il est arrivé ici sans être un joueur reconnu, c'était un joueur lambda. Et aujourd'hui être capitaine dans cet Olympique de Marseille, qui est qualifié pour la Ligue des champions avec des très grands joueurs autour lui, cela prouve que c'est quelqu'un qui a énormément bosser. Je suis content pour lui parce que c'est quelqu'un qui le mérite, qui est là au quotidien pour les uns et pour les autres. J'espère qu'il ne va s'arrêter juste à être capitaine de l'OM et j'espère qu'il aura la chance de titiller l'équipe de France."

🎙 Suivez la conférence de presse de présentation d’𝗜𝘀𝗮𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́, 𝗘́𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 et 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2022

