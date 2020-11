OM : un geste douteux de Payet a enflammé la colère des supporters au départ du bus

Au vu du résultat quelques heures après face au FC Nantes (3-1), les supporters marseillais risquent de s'habituer aux coups de pression au départ du bus de l'OM. Un échange tendu a en effet eu lieu entre des Ultras marseillais et l'ensemble de l'effectif des Phocéens emmené par André Villas-Boas.

Si l'échange n'est resté qu'au stade des invectives musclées et n'a pas dérapé, un cas particulier a néanmoins embrasé un peu plus les supporters phocéens : Dimitri Payet. Selon RMC, « le ton est monté avec Dimitri Payet, avec un échange très musclé avec le n°10 de l’OM qui au départ, ne voulait pas descendre, et qui n’a pas apprécié certaines paroles des supporters ».

Un manque de respect de Payet ?

Il faut dire que le meneur de jeu de l'OM n'a sans doute pas tout fait pour se mettre les supporters marseillais dans la poche. La Provence relève en effet que Dimitri Payet n'aurait pas montré une attitude exemplaire, avec un détail qui ne transpirait pas le respect.

« L'attitude du Réunionnais, qui a gardé ses écouteurs pendant tout l'échange, a d'autant plus agacé les supporters qui ont demandé à l'effectif d'être digne de ce maillot », écrit le quotidien dans son édition du jour. La bonne performance des Marseillais, et de Payet buteur face aux Canaris, suffira-t-elle à éteindre ce début d'incendie ?