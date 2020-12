OM : un grand projet d'Eyraud prend l'eau de toute part !

A l'arrivée de Frank McCourt à l'OM, l'un des grands axes de travail identifié par Jacques-Henri Eyraud était la création d'un réseau de clubs partenaires locaux pour fonder « l'OM Next Generation ».

Comme annoncé dès hier, le Burel FC, l'un des meilleurs clubs de pré-formation des Bouches-du-Rhône et premier club à se joindre au partenariat le 25 février 2017 a choisi de ne pas renouveler l'aventure.

Le Burel, Endoume et Châteauneuf-les-Martigues ont lâché

Dans La Provence, un proche du club amateur a justifié cette décision par des désaccords avec l'OM concernant la manière de procéder : « On s'est aperçu qu'ils venaient prendre nos jeunes bien plus tôt que l'âge convenu. On ne sait pas trop ce que veut l'OM au final. Au départ, ils disaient qu'ils s'en foutaient de nous battre dans les petites catégories, puis maintenant, on apprend qu'ils veulent gagner chez les 5 ans, les 6 ans... Finalement, l'OM fait toujours rêver chez les pros, mais chez les jeunes... On est aussi bien, voire mieux accueillis par Nice, Monaco, Montpellier, Lille... ».

Le quotidien provençal assure que deux autres clubs, en plus du médiatique Burel FC, ont quitté le projet de formation de l'OM : l'US Endoume et le FC Châteauneuf-les-Martigues. Le club endoumois est même parti en dénonçant un partenariat « marketing » sans intérêt pour eux. Le début d'une hémorragie plus large dans un projet qui tarde à décoller à tous les niveaux ?