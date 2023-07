OM : un indésirable a tapé dans l’œil de Marcelino !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Recruté cet été par l’OM, Geoffrey Kondogbia est promis à un rôle central au milieu au regard de son potentiel, son expérience et sa relation avec Marcelino, qui l’apprécie beaucoup. La concurrence promet ainsi d’être féroce avec Jordan Veretout, Valentin Rongier, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye voire Azzedine Ounahi. L’international marocain a davantage le profil d’un joueur de 4-3-3 et il a d’ailleurs surtout été utilisé sur un côté par le technicien espagnol. Quant à Gueye, L’Équipe affirme qu’il a tapé dans l’oeil de Marcelino. Ce dernier l’apprécie tellement qu’il l’a encore positionné en soutien de l’attaquant ce jeudi contre Waalwijk, avec un but à la clé.

Marcelino adore Gueye

Ses capacités de récupération et de projection vers l’avant en feraient un atout maître à ses yeux. Problème : le Sénégalais est suspendu pour quatre mois par le TAS à la suite de son transfert avorté à Watford. Malgré ce désavantage, Gueye ne serait pas vu par le coach de l’OM comme le milieu de terrain favori pour quitter le club phocéen. Ce costume semble être porté par Mattéo Guendouzi même si ses envies de départ se sont atténuées avec celui d’Igor Tudor. « Mais il a une certaine valeur sur le marché et les dirigeants ont besoin de vendre », conclut le quotidien sportif.

