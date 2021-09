OM : un joueur du RC Lens a piétiné les Marseillais

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Parfois, les chiffres démentent les impressions. D'autres fois, les deux s'accordent à dire la même chose. Concernant le match de Seko Fofana dimanche à Marseille, tout le monde est d'accord : le milieu de terrain du RC Lens a été énorme. Omniprésent à la récupération, il a magnifiquement orienté le jeu et s'est projeté plusieurs fois en attaque, inquiétant Pau Lopez. C'est d'ailleurs le Sang et Or ayant tiré le plus de fois au but (4).

Mais ce n'est pas tout. Fofana est le joueur ayant récupéré le plus de ballons pendant le match (11) et celui qui en a touché le plus (81). Il est aussi celui qui a tenté le plus de passes (56) et de dribbles (7) et qui en a réussis le plus (51 pour l'un, 5 pour l'autre). Enfin, il est l'auteur du plus grand nombre de tacles (3) derrière son coéquipier Christopher Wooh. Un vrai match de titan qui n'a laissé que des regrets côté marseillais, Pablo Longoria s'étant intéressé à lui mais n'ayant pas voulu verser les 20 M€ attendus par le Racing, préférant les mettre sur un Gerson pas à son affaire dimanche…