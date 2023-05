OM : un Marseillais se languit déjà d'affronter les Sang et Or

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le RC Lens aborde une semaine ô combien importante de sa saison. Avec un match en retard, face à Toulouse, que les Sang et Or retrouveront demain soir mardi au Stadium. Puis, viendra LE grand rendez-vous, face à l'OM samedi prochain pour ce qui pourrait être la grande finale en vue de la seconde place du championnat. L'enjeu ? Une qualification directe en Ligue des Champions.

Dans les rangs marseillais, il est un élément qui se languit déjà de retrouver la magnifique ambiance de Bollaert. Son nom ? Jonathan Clauss, qui, comme vous le savez, s'est révélé sous les couleurs Sang et Or avant de filer à l'OM. Hier, après la victoire de l'OM face à Auxerre, l'ancien lensois s'est confié.

"Maintenant on va attendre le match que va jouer Lens mardi et se préparer aussi pour ce gros match là-bas samedi. Ma semaine ? Elle va être un peu spéciale, forcément. J’ai encore beaucoup d’attache là-bas, ça va faire bizarre, mais c’est toujours un plaisir d’y retourner, j’ai hâte d’y être même si ce sera un peu bizarre. C’est un très beau match et ça va être bien. Revenir à Lens avec un gros enjeu, ça fait plaisir !"