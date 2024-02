OM : un Minot pose sa candidature pour succéder à Pau Lopez

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Depuis deux ans qu'il est installé au poste de gardien titulaire de l'OM, Pau Lopez ne parvient pas à convaincre les supporters. Ceux-ci lui reprochent de ne pas être assez décisif, notamment lors des séances de tirs au but. Avec lui, les Phocéens se sont inclinés contre Annecy et Rennes en Coupe de France, face au Panathinaïkos en barrages de Champions League... Mais, bonne nouvelle, un potentiel successeur grandit tranquillement au centre de formation, et on ne parle pas de Simon Ngapandouetnbu qui, mystérieusement, n'a jamais eu sa chance.

Quatre pénaltys arrêtés !

Ce dimanche, Aboubaka Dosso s'est glorieusement mis en évidence avec les U17, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella aux dépens du Mans (3-3, 6 t.a.b. à 5) au terme d'un match complètement dingue. L'OM a mené 1-0, a été renversé, a égalisé à la 81e, a encaissé un troisième but à la 88e et a égalisé à la 97e ! Et ce n'est pas tout ! Pendant la séance de tirs au but, les jeunes Marseillais, qui ont raté leurs deux premières tentatives, ont été menés 3-0 ! Mais ils ont fini par s'imposer, grâce à Dosso, qui a stoppé trois pénaltys, plus un dans le temps additionnel ! A 18 ans, il incarne assurément l'avenir au poste de gardien à Marseille.

Relève assurée pour le poste de gardien de but à l’OM ? 👀💙🤍



Le jeune Aboubaka Dosso a détourné 𝟯 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜𝗘𝗦 aujourd’hui avec l’OM en Gambardella !



Un pendant le match et 2 pendant la séance de TAB. Il permet aux siens de se qualifier pour les quarts !



À noter… pic.twitter.com/bKr95pYak9 — Footballogue (@Footballogue) February 25, 2024

