OM : un nouveau challenge proposé à Sampaoli !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

L'OM est 2e de L1 derrière le PSG à une journée de la fin de la phase aller, mais une qualification en Ligue des champions ne doit pas être son unique objectif de la saison selon Mickaël Landreau. « L'OM a une identité européenne et il est en course en Ligue Europa Conférence. Il peut gagner cette compétition. C'est jouable, plus que la Ligue Europa », a expliqué l'ancien gardien hier au Canal Football Club.

Et à lui d'ajouter : « Il y a l'image du club mais aussi les émotions. Dans dix ou vingt ans, on peut s'en souvenir. » Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence a eu lieu ce lundi à 14h à Nyon et l'OM est tombé sur Qarabag. Les matchs se joueront les 17 et 24 février prochains.

🔴 L’OM affrontera Qarabag 🇦🇿 en barrages d’#UECL les 17 et 24 février prochain.



Le match aller aura lieu au Vélodrome.#TeamOM pic.twitter.com/WfRMzOw2M6 — MercatOM (@mercat_om) December 13, 2021