OM : un nouveau revers pour Eyraud sur un dossier hautement stratégique

Alors que tout va relativement bien au niveau sportif, avec les cinq victoires consécutives en L1 permettant à l'équipe d'être potentiellement leader et la fin de la série de 13 défaites en Champions League, alors qu'André Villas-Boas était ouvert à une prolongation, alors que Pablo Longoria prend ses marques comme Head of Football, l'OM trouve le moyen de faire parler de lui en mal. Dans un projet qui tient à cœur à son président, Jacques-Henri Eyraud, le Next Generation.

Maxime Lopez, formé à Burel, a réagi

Le Next Generation consistait à tisser un réseau de partenariats avec la plupart des clubs de la ville de Marseille, afin que plus aucune future pépite n'échappe à l'OM. Le premier à avoir intégré ce projet cher à Eyraud et McCourt fut le Burel FC en 2017. Ironie de l'histoire, selon Actufoot, il devrait être le premier à en partir aussi !

Ce mercredi, le site a annoncé la volonté du BFC de quitter le navire. Contacté, le directeur sportif du club n'aurait pas voulu faire de commentaire. Cette annonce a eu une résonance en Italie puisque Maxime Lopez, prêté par l'OM à Sassuolo et qui a été formé à Burel, a réagi sur Twitter en affichant un bonhomme qui se cache les yeux de dépit. Pour le moment, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas réagi à cette information.