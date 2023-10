OM : un nouveau scandale éclate à Marseille

Depuis deux semaines, c’est le feu à l’OM ! Depuis la rencontre houleuse entre Pablo Longoria et les responsables des groupes Ultras, plusieurs dossiers commencent à sortir ici ou là concernant le centre de formation et sa gestion par Marco Otero. Une gestion qui crispe grandement les Marseillais pur souches, agacé par le business mis en place par la direction espagnole.

Sur le compte Twitter Treize013, spécialisé dans la formation à l’OM, le père d’un milieu de l’équipe U19, Noël Sciortino, s’est lâché sur les méthodes de la direction olympienne et ses pressions insidieuses pour forcer les joueurs à changer de représentants…

« À toutes les personnes qui me demandent des nouvelles de mon fils, Paolo. Comme nous avons refusé de travailler avec leurs agents, depuis, il le boycotte. Plus de brassard de capitaine, pas convoqué pour la Youth League, et ne le font plus jouer à son poste, et ne le soignent pas chez des professionnels, quand il se blesse. Le plus grave, ils font venir des joueurs de leurs agences qui jouent à la place de nos enfants. Si encore ils étaient meilleurs, mais c’est loin d’être le cas. Donc maintenant, je n’ai plus peur de le dire, pour mes amis qui ont des enfants à l’OM. Faites attention à vos petits, levez-les rapidement, même si ça fait mal au cœur, c’est pour leur bien plus tard. »