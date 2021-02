OM : un nouveau signe validant la vente du club est tombé !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le sujet est moins brûlant qu’en fin de semaine dernière mais il reste très suivi à l’OM. Surtout depuis que Thibaud Vézirian en a remis une couche sur la vente du club. Le journaliste avait promis de faire un nouveau point après le match et ne s’est pas échappé. S’il n’a rien annoncé de vraiment novateur par rapport à ses dernières informations, le journaliste a toutefois confirmé que la cession du club était actée.

« J’ai des sources tellement vastes que je dors sereinement là-dessus, a-t-il commenté. Il y a un media qui officialisera la vente et tant mieux pour eux. Les démentis successifs ? C’est du classique, cela fait partie du process des clubs. On l’a vu récemment avec les ventes de Toulouse ou de Nice. Moi, je suis arrivé peut-être un peu trop tôt dans leur timing. Ce que je peux dire, c’est que l'acte de cession du club est signé, l’OM est vendu. Et que le fair-play financier ne sera pas un problème pour la suite. »

« Une grosse machine est en train de se mettre en branle »

Dominique Grimault, qui allait déjà dans le sens d’une vente à venir de l’OM, a confirmé lui aussi ses dires. « On doit s'attendre dans les mois à venir à un bouleversement radical à la tête de l'OM, a déclaré l’ancien salarié de l’OM sur la chaîne L’Équipe. Ce cycle n'est pas que négatif : n'oublions pas qu'ils ont été en finale de Ligue Europa en 2018, qu'ils ont retrouvé la Ligue des champions la saison dernière… Tout n'est pas à jeter dans ce qu'ont fait McCourt et Eyraud. Je pense qu'une grosse machine est en train de se mettre en branle. Si l'OM est bien racheté, cela peut directement influer sur les droits TV. Marseille n'est pas qu'un club de foot. C'est aussi un projet immobilier avec notamment le Vélodrome, qui est désormais en vente… »