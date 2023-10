OM : un nouvel indice sur la vente du club aurait éclaté au grand jour !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Le couperet est tombé ce matin : l’Australie a décidé de ne pas se porter candidate pour organiser la Coupe du monde 2034. « Nous avons étudié la possibilité de déposer notre candidature pour accueillir la Coupe du monde en 2034. Mais, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas nous lancer », a communiqué la Fédération australienne.

L'Arabie saoudite centre névralgique du football mondial ?

Bien que la décision finale de la FIFA ne sera connue qu’en 2024, le scénario actuel renforce la probabilité d’un Mondial en Arabie Saoudite. Selon Team Football, cet alignement des planètes est un indice très clair envoyé sur l’émergence du pays comme centre névralgique du football mondial. Et, par ricochet, une manière d’appuyer et de légitimer encore plus une vente de l’OM au royaume ? Le compte à rebours serait lancé, reste à régler un point central : l’influence des supporters.

