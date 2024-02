Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après être devenu le sponsor principal de l'Olympique de Marseille depuis 1er juillet dernier, CMA CGM voudrait désormais racheter le club olympien. C'est la bombe lâchée par Forbes.

Saadé veut devenir le propriétaire de l'OM

En effet, d'après le magazine économique américain, le président et directeur général du Groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé, considéré comme l'homme le plus puissant de Marseille, envisagerait de racheter le club phocéen à Frank McCourt après avoir obtenu le sponsoring maillot pour deux saisons. Pourtant, le groupe d'import-export a toujours démenti les rumeurs d'un rachat du club. Si cela se confirme, il restera à savoir si le potentiel rachat de CMA CGM se fera ou non avec l'Arabie saoudite.

