OM : un porte-bonheur au sifflet contre Strasbourg

PASSE DE QUATRE

Dimanche soir, en clôture de la 27e journée, l'OM recevra le RC Strasbourg. C'est Jérémie Pignard qui sera l'arbitre de cette rencontre et ce sera la quatrième fois qu'il officie au Vélodrome cette saison. Pour deux victoires (contre Nantes et Toulouse) et un nul (face à Monaco).