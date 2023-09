OM : un premier bon signal pour Marcelino face à Toulouse

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La réception de Toulouse dimanche (17h05) lance une période charnière pour Marcelino. L'entraîneur espagnol de l'OM n'a guère convaincu lors de son premier mois et demi de compétition, entre élimination de la Champions League et performances laborieuses. Après le TFC, les Phocéens vont successivement affronter l'Ajax, le PSG, Monaco et Brighton. Une série noire et la pression deviendra insupportable pour lui.

Il n'a connu que des victoires de l'OM en 2022-23

Il faudra donc bien lancer la série de la deuxième moitié de septembre, dimanche face à Toulouse. Pour cette rencontre, la LFP a désigné François Letexier. Un arbitre détesté par les supporters, qui oublient pourtant qu'il avait accordé un pénalty imaginaire à Dimitri Payet contre Reims (1-1) il y a deux ans ou encore qu'il n'a connu que des victoires lors des quatre matches dirigés la saison dernière, notamment contre le PSG en Coupe de France au Vélodrome...

