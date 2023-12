OM : un premier nom a fuité pour l'après-Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Arrivé le 27 septembre dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne s'est engagé que pour un an en faveur du club phocéen et ne sera prolongé qu'en cas de qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison. Sauf que l'OM, qui n'est que neuvième de Ligue 1 après 14 journées disputées, est loin de cet objectif à l'heure actuelle et le technicien italien se dirige donc vers un départ l'été prochain.

Fonseca toujours dans le viseur de l'OM ?

Alors qu'ils s'activeraient déjà pour trouver un remplaçant à Gennaro Gattuso, comme nous vous l'avons relayé la semaine dernière, les dirigeants marseillais, déjà intéressés par ces services l'été dernier, garderaient toujours un œil sur l'actuel coach du LOSC, Paulo Fonseca, si l'on en croit les informations le compte Twitter @MassiliaZone. L'entraîneur portugais, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Dogues, présente l'avantage d'être libre en fin de saison.

