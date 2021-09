OM : un soutien inattendu après les incidents à Angers

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Les supporters marseillais reçoivent le soutien des supporters guingampais après les incidents entre supporters survenus à Angers. A la fin de la rencontre ayant opposé les deux clubs hier pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1, des ultras marseillais ont tenté d’en découdre avec leurs homologues angevins en descendant sur la pelouse de Raymond-Kopa suite à un jet de bombe agricole dans le parcage visiteur.

Via Twitter, un collectif de supporters guingampais a rappelé que les ultras du SCO n'en étaient pas à leur coup d'essai en matière de bombe agricole. Une réaction étonnante au vu de la rivalité opposant EAG à l'OM depuis la rétrogradation de ce dernier en D2 en 1994, prononcée par la LFP alors dirigée par Noël le Graët, ex-président de Guingamp. En 2004, José Anigo, alors entraineur de l’OM, avait ajouté de l'huile sur le feu en déclarant après une victoire ayant envoyé les Bretons en L2 : « C'est un retour à l'envoyeur. En 1993, à Munich, j'étais supporter de l'OM. Un an après la finale, on nous a rétrogradés en D2. Et la personne qui nous a rétrogradés, c'était le président de Guingamp. Je suis désolé pour l'entraîneur et les joueurs de Guingamp, qui méritaient de se sauver. Mais pas pour le président, qui n'a pas tenu compte un jour que l'OM était un grand club. Et le grand club que nous sommes a expédié le sien en D2. »

Toujours est-il que sur Twitter, les Guingampais ont assuré que les supporters angevins n’en n’était pas à leurs premiers débordements, les accusant aussi d’avoir caillassé un bus de supporters de l’EAG en 2018. La LFP a annoncé qu’une commission de discipline exceptionnelle, se tiendra ce jeudi soir pour traiter les incidents survenus lors d’Angers-OM. Affaire à suivre…

Les mêmes Angevins qui avaient agressés des familles et enfants Guingampais il y a quelques années ? https://t.co/PGrnQGYuo2 — Team EAG (@Team_EAG) September 22, 2021