OM : un titulaire en puissance massacre le travail de Tudor

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En débauchant Ruslan Malinovskyi à l’Atalana Bergame cet hiver, Pablo Longoria pensait avoir frappé un nouveau grand coup sur le marché des transferts. Quatre mois après sa signature, le milieu offensif ukrainien peine pourtant toujours à confirmer les attentes placées en lui. S’il a réussi, ici et là, à se mettre en évidence et montrer qu’il en avait sous la semelle, le joueur de 30 ans enchaîne les prestations non abouties mais garde la confiance d’Igor Tudor. Qu’il ne lui rend guère.