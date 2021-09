OM : Ünder délivre une nouvelle masterclass, Harit a son numéro de maillot

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Buteur à Montpellier (3-2), contre Bordeaux (2-2) et face à Saint-Etienne (3-1) samedi dernier, Cengiz Ünder a confirmé qu'il était dans une forme exceptionnelle hier soir avec sa sélection. L'ailier droit turc de l'OM a inscrit un premier but magnifique d'une frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée avant de bien servir le Lillois Yusuf Yazici sur le deuxième. Réputé pour avoir un physique fragile, l'ancien joueur de la Roma carbure au super depuis un mois et tout Marseille espère que cela continuer ainsi.

Par ailleurs, le nouveau venu, Amine Harit, dont le prêt a pu être officialisé grâce aux efforts financiers de Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez et Pol Lirola, a son numéro de maillot. Sous contrat avec Schalke 04, l'ancien milieu offensif du FC Nantes portera le numéro 7.

🎥 Le nouveau bijou de @cengizunder avec la 🇹🇷 face au Monténégro 😍🔥pic.twitter.com/paMkOWXYW5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2021