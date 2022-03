OM : Ünder répond au coup de gueule de Payet

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Après la défaite de l'Olympique de Marseille à domicile face à Clermont (2-0), le 20 février dernier, Dimitri Payet a poussé un coup de gueule en demandant notamment à ses coéquipiers de dégonfler leurs têtes.

Après le match nul concédé ce dimanche à Troyes (1-1), Cengiz Ünder est revenu sur les propos chocs de son capitaine. "Dimitri Payet est l'un des grands joueurs de cette équipe et ce qu'il dit est très important. Nous devons toujours rester ouvert à la critique. On doit écouter les joueurs d'expérience et c'est vrai que l'on n'a pas fait un bon match. On en a parlé entre nous, comme on parle toujours après les matchs. Maintenant, il faut regarder devant. Évidemment, c'est énervant et ça nous laisse beaucoup de regrets. Notre objectif, c'est de continuer à avancer", a réagi l'ailier droit turc au micro d'Amazon Prime Vidéo.

⏱️90' | #ESTACOM 1️⃣-1️⃣



Fin du match.

Rendez-vous dimanche prochain à l'@orangevelodrome pour la réception de Monaco. pic.twitter.com/moIfpDRL8T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 27, 2022