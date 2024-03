OM : une bonne et une mauvaise nouvelle pour Vitinha au Genoa

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Treize minutes contre l'Empoli (0-0), quatre jours après son arrivée, puis une face à l'Atalanta (1-4), sept contre le Napoli (1-1) et aucune face à l'Udinese (2-0)... L'aventure italienne de Vitinha commence aussi bien que celle à l'OM ! L'attaquant portugais, prêté au Genoa avec option d'achat, devrait revenir à Marseille en fin de saison. Peu de monde en doutait mais son entraîneur, Alberto Gilardino, le confirme par ses choix, même s'il a salué en conférence de presse sa mentalité.

"Les gars y vont à fond"

"Il est normal qu’il y ait, lorsque je fais la composition de l’équipe, une grande difficulté, surtout pour les onze premiers. Pourquoi je dis cela ? Parce que les gars y vont à fond et il y a des joueurs qui, ces derniers temps, de Strootman à Malinovskyi, en passant par Spence ou Vitinha, jouent peu ou pas du tout. Mais à l'entraînement, ils y vont forts parce que je le leur demande. Et c’est un signe encourageant pour l’entraîneur et surtout pour l’équipe. Si les joueurs avec leur vécu ont cette attitude et ce comportement, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie." Notons que trois des quatre joueurs cités ont été envoyés par l'OM chez les Grifoni...

