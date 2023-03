OM - Mercato : une bonne nouvelle est arrivée de l'UEFA

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Les soucis de l'OM avec le fair-play financier sont en passe de se conjuguer au passé. Car les dirigeants du club phocéen, épinglés il y a des années pour leur gestion financière, ont su redresser la barre. C'est du moins ce qui ressort d'une information donnée hier soir, tard, par le quotidien l'Equipe.

L'OM, outre le PSG, fait partie des sept clubs européens (l'AC Milan, Besiktas, la Juventus, l'AS Rome, l'Inter, l'OM et Monaco), qui ont signé un accord de règlement avec l'UEFA pour avoir dépassé le déficit autorisé de 30 millions d'euros sur trois exercices. Après vérification des comptes, l'OM n'a écopé que de 700 000 euros de pénalité et 1,3 million avec sursis).



Demeure une obligation, bien entendu : revenir à l'équilibre. Mais cela se fera sans aucune autre sanction la saison prochaine. Et l'OM devrait pouvoir compter sur les bienfaits d'une présence en Ligue des Champions.