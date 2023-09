OM : un retour de taille totalement inattendu à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les bonnes nouvelles arrivent au compte-gouttes à l’OM. Si Ismaïla Sarr devrait être inopérant pour la réception du Toulouse FC (dimanche, 17h05) et le périlleux déplacement à Paris dans deux dimanches, Geoffrey Kondogbia a fait son retour à l’entraînement.

Kondogbia en avance sur les temps de passage

Blessé au genou gauche lors du match concédé sur la pelouse de Metz (2-2), le 18 août dernier, le milieu de terrain de l’OM est en avance par rapport à sa feuille de route puisqu’il devait faire son retour juste après la trêve internationale, voire la semaine prochaine. Là, le joueur de 30 ans a repris la course et ne serait plus très loin d'un retour à la compétition.

