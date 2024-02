OM : une bonne nouvelle pour Gattuso avant Donetsk et Brest

La bouillie footballistique offerte par l'OM vendredi soir contre Metz (1-1) a confirmé que le mal était profond chez les hommes de Gennaro Gattuso. Et les manques à tous les niveaux. Mais notamment au milieu de terrain. Les absences de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Valentin Rongier ont laissé un vide qu'Azzedine Ounahi ou Jean Onana n'ont pas réussi à combler.

Mais, bonne nouvelle, Geoffrey Kondogbia pourrait être opérationnel pour les deux matches à l'extérieur de la semaine, jeudi à Hambourg contre le Shakhtar Donetsk en Europa League et dimanche à Brest en Ligue 1. L'ancien Monégasque, touché contre Monaco (2-2) il y a trois dimanches, s'est entraîné normalement ce lundi. Gennaro Gattuso devrait le convoquer pour les rencontres. De là à le faire enchaîner les deux, lui qui est régulièrement blessé depuis son arrivée en Provence l'été dernier...

