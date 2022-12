OM : une bonne nouvelle pour Tudor avec Guendouzi et Veretout

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

On n'est pas d'accord, ce mardi, entre L'Equipe et La Provence. Le quotidien national assure que Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi vont bénéficier d'une dizaine de jours de repos suite à leur participation à la Coupe du monde avec l'équipe de France et qu'ils ne reprendront l'entraînement avec l'OM qu'aux alentours du 30 décembre. Soit au lendemain de la réception de Toulouse et deux jours avant le déplacement à Montpellier, pour lequel ils seraient trop justes.

Mais ce n'est pas l'avis de La Provence. Celle-ci assure que les deux milieux sont attendus à La Commanderie dès lundi prochain et donc qu'ils n'auront que six jours de vacances. Si c'est le cas, compte-tenu du fait qu'ils se sont entraînés pendant un mois avec les Bleus, ils pourraient être au minimum dans le groupe pour la réception de Toulouse au Vélodrome quatre jours plus tard. Une excellente nouvelle vue leur importance dans l'équipe...