OM : Payet et Guendouzi utilisés pour déstabiliser le club ?

Les reproches des supporters de l'OM à l'encontre de L'Equipe ne datent pas d'hier. Mais depuis quelques années, ils sont montés d'un cran. Dans le viseur, le correspondant du quotidien sportif à Marseille, Mathieu Grégoire. Accusé d'être pour le PSG (car un cliché où on le voit porter le maillot du club de la capitale circule sur le net), il se voit en plus reprocher des papiers à charge au prétexte que les joueurs et dirigeants olympiens ne lui feraient aucune confidence.

De fausses rumeurs sur Guendouzi et Payet

L'insider Mohamed Toubache-Ter a été le premier à dégainer hier : "Lire un papier sur Guendouzi depuis des semaines dans un grand quotidien sportif et voir qui en est le signataire… puis tout comprendre !! Oui, désolé Mattéo Guendouzi ne donne pas à bouffer en off !". Dans la même veine, Grégoire a expliqué que Dimitri Payet avait carrément coupé les ponts avec ses partenaires après l'annonce de son départ de l'OM. Et que ses amis Mattéo Guendouzi ou Valentin Rongier auraient aimé partager un dernier repas avec lui avant son départ pour le Vasco. Sauf que dernier repas, il y a bien eu puisque le Réunionnais avait invité nombre d'Olympiens pour l'anniversaire d'un de ses enfants. Un cliché où on les voit tout sourire en témoigne...

Lire un papier sur Guendouzi depuis des semaines ds un grand quotidien sportif & voir qui en est le signataire… puis tout comprendre !!



Oui, dsl @MatteoGuendouzi ne donne pas à bouffer en off !!! #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 17, 2023

