OM : une énorme inquiétude a envahi Tudor après Clermont

L’OM n’a plus que cinq petits points de retard sur le PSG au classement de Ligue 1. Après la défaite des Parisiens hier à Monaco (1-3), les Marseillais n’ont en effet pas raté le bon wagon en s’imposant petitement mais sûrement à Clermont en soirée (2-0).

Si un doublé d’Alexis Sanchez a permis à l’OM de faire le nécessaire en terres auvergnates, un bémol est venu assombrir le succès des Olympiens : la blessure de Samuel Gigot. Le défenseur central a pris une grosse semelle - involontaire – sur sa cheville droite, en cherchant à intervenir sur une frappe de Aïman Maurer (45e+1).

L’ancien joueur du Spartak Moscou est sorti sans pouvoir poser le pied au sol tenu par deux membres du staff. « On espère que ce ne sera pas trop sérieux, a dit Tudor sans plus de précision. On est dans l’attente. » Les premiers résultats sont attendus impatiemment à l’OM.