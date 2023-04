OM : une grande annonce tombe sur l'avenir de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Arrivé à l'été 2020 à l'Olympique de Marseille en tant que directeur sportif puis promu président en février 2021 où il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria fait des merveilles à la tête du club olympien. Et ce n'est pas prêt de se terminer.

McCourt a une totale confiance en Longoria

En effet, si l'on en croit les dires du journaliste de RMC Sport, Florent Germain, le propriétaire marseillais, Frank McCourt, aurait une grande confiance envers l'Espagnol et devrait le conserver même si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine. "Je pense qu'il y a une grande confiance de Frank McCourt envers Pablo Longoria. Après, il prend des risques, il est obligé d'inventer pour recruter et être ambitieux. Je ne pense pas que son avenir serait remis en cause s'il y avait une quatrième place, mais il vaut mieux être deuxième", a-t-il fait savoir sur BFM Marseille.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer D'après journaliste de RMC Sport, Florent Germain, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, aurait une grande confiance envers Pablo Longoria et devrait le conserver même si le club olympien ne se qualifie pas en Ligue des Champions la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur