OM : une grossière erreur de Sampaoli avec Gerson ?

Recrue phare du Mercato de l'OM cet été, Gerson a beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement. Si Jorge Sampaoli souhaitait vraiment récupérer le Brésilien cet été, le coach phocéen ne lui accorde cependant aucun passe-droit en cas de contre-performance. Un choix remarquable mais qui pourrait bien jouer sur la confiance friable de l'ancien joueur de Flamengo, lequel avait déjà vécu pareille mésaventure à l'AS Rome plus jeune.

Gerson en perte de confiance... car mal utilisé ?

Pour Benoît Cheyrou, aujourd'hui consultant pour Prime Vidéo et ancien milieu de l'OM, Jorge Sampaoli ne rend pas service à son joueur par l'animation qu'il propose à Gerson. Un joueur qui a déjà « plus de pression » que les autres du fait du montant de son transfert.

« Sur ce que j’ai vu de lui sur ses matches en Europe et au Brésil, Gerson est un vrai N.8. Dans ce contexte, on est à l’aise face au jeu et au but adverse. Dans le système de Sampaoli, je le trouve trop souvent trop haut sur le terrain, même s’il s’agit sûrement de consignes du coach. Mais quand on est trop haut, presque en position d’attaquant, on est face à son propre but, dos au jeu et au but adverse. Et Gerson n’est pas un vrai N.10 capable de se retourner sur un contrôle orienté ou un déplacement de trois quarts », note Cheyrou dans les colonnes de la Provence.