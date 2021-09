OM : une guéguerre lancée par Sampaoli fissure le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

En choisissant d'instaurer une véritable concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez (numéro 1 actuellement), Jorge Sampaoli a pris de gros risques en interne à l'OM. En effet, on ne met pas impunément l'emblématique gardien olympien au placard sans s'exposer à un retour de bâton.

Déjà au niveau des supporters, la prestation de Pau Lopez face à Lens (défaite 3-2) a fait tousser et certains réclament déjà le come-back du « Fenomeno ». Au niveau du vestiaire, des divisions commencent à naître et la question des gardiens pourrait vite occuper un point central de désaccord.

« Il ne faut pas qu'il y ait certaines choses qui polluent le vestiaire »

Correspondant de RMC Sport à Marseille, Florent Germain alerte déjà sur la situation : « Ce qui est à travailler, et on en a conscience dans le vestiaire, c’est qu’il y a eu des signes de nervosité face à Lens sur une grosse partie de la fin de match et je ne parle pas du petit coup de chaud entre Guendouzi et Gerson. On sentait des joueurs qui étaient un peu perdus ou un peu fatigués, agacés. Il y avait de la nervosité mais il ne faut pas qu’il y ait certaines choses qui polluent le vestiaire. La concurrence de gardiens peut en être une ».

Pour l'heure, les amis de Mandanda ne sont pas rentrés en action mais il va falloir que le portier espagnol prêté par l'AS Rome hausse réellement son niveau pour ne pas se retrouver rapidement contesté ...