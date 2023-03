OM : une injustice validée par la Ligue révélée

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les supporters marseillais ont souvent l'impression que les instances en veulent à leur club. Des arbitres qui ne leur réussissent pas nommés pour des gros matches, des erreurs des sifflets ou de la VAR, des suspensions fortes (comme Balerdi récemment après son expulsion contre Strasbourg) alors que la faute était négligeable... Et cette saison, on peut y ajouter la programmation des matches.

Deux trêves internationales cette saison, deux matches le vendredi pour l'OM

En effet, l'OM n'a joué que deux fois le vendredi cette saison, en ouverture d'une journée. Et les deux fois, c'était après une trêve internationale. La première, c'était le 30 septembre pour une victoire 3-0 à Angers. La deuxième, ce sera ce vendredi. Cette programmation est pénalisante pour un club ayant de nombreux internationaux. Ainsi, Alexis Sanchez pourrait manquer la réception du MHSC s'il se sent trop fatigué après son périple en Amérique du Sud. Cette programmation interpelle d'autant plus qu'il n'y a plus d'échéance européenne depuis longtemps pour Marseille et donc de raison d'avancer la partie...