OM : une légende du club enrage contre le RC Lens et le RC Strasbourg

Jean-Pierre Papin a entamé une nouvelle vie en juillet 2020 lorsqu’il a pris les commandes de Chartes, pensionnaire de National 2. L’ancien immense attaquant de l’OM ne compte pas réitérer les mêmes erreurs que lors de ses passages sur les banc du RC Strasbourg (2006-2007) puis du RC Lens (2007-2008).

« Surtout à Strasbourg, où j’ai été mis à la porte alors que l’objectif de montée en Ligue 1 avait été atteint, affirme l’ancien Ballon d’Or dans les colonnes d’Ouest France. À Lens, j’ai été un peu naïf. Je sais ce qui n’a pas marché. J’essaye de ne pas reproduire les mêmes erreurs. »

Papin semble avoir désormais toutes les cartes en main pour faire passer ses messages même s’il reconnaît que la tâche est ardue plus on monte en gamme chez les professionnels. « Tout ce qu’on apprend à l’école dans la formation d’entraîneur, ça ne se passe jamais vraiment comme dans la réalité, poursuit-il. La chose la plus complexe à gérer reste l’ego des uns et des autres. En N2, c’est moins le souci, mais en pro… »

L’ex-coach Sang et Or revient sur son expérience difficile au #RCLens.https://t.co/L5dlRuBRUa — Lensois.com Live (@LensoisComLive) November 16, 2021