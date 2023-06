OM : une menace se confirme sur la piste Marcelo Gallardo !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Cible de l'OM pour remplacer Igor Tudor, Marcelo Gallardo voit son nom associé à plusieurs clubs de Ligue 1 et si le PSG ne semble pas être la principale menace pour les Olympiens, l'AS Monaco est un vrai danger. Alors qu'il sera prochainement remplacé par Thiago Scuro au poste de directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell travaille toujours pour le club asémite et l'Anglais aura voix au chapitre dans le choix du futur coach : « Je donne mon avis (…) mais ce sont Thiago et le président qui décideront », a glissé l'Anglais à Nice-Matin.

Paul Mitchell reconnaît une réflexion mondiale pour le futur coach de l'ASM

Alors que les noms de Jesse Marsch et Matthias Jaissle ont circulé et qu'un coach estampillé Red Bull est envisagé, Paul Mitchell a reconnu qu'il ne s'agissait pas des uniques options explorées : « Je pense qu'il est intelligent de lier mon histoire et celle de Thiago avec les entraîneurs qui ont œuvré pour Red Bull car ils travaillent toujours très bien. Mais nos recherches vont bien plus loin et traversent différents continents, différents marchés, dont celui-ci bien sûr ».

Lancé sur la piste Marcelo Gallardo, Mitchell n'a pas démenti son intérêt : « Il a fait à River Plate, un travail exceptionnel durant huit ans et demi. Ils l'ont laissé travailler, lui ont donné beaucoup de confiance, ce qui est de plus en plus rare dans le football moderne. Gallardo possède un très haut profil, très typé... Mais il y a aussi beaucoup d'autres candidats ».

D'après Foot Mercato, Marcelo Gallardo s'est entretenu avec Pablo Longoria par rapport à l'OM. Si l'Argentin est tenté, il veut quand même des garanties. Le dossier est donc complètement ouvert...

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Paul Mitchell, le futur ex directeur sportif de l'AS Monaco, a reconnu l'intérêt de son club pour l'ancien entraîneur de River Plate Marcelo Gallardo. Un profil qui plait aussi à Pablo Longoria du côté de l'OM. De quel côté le cœur de l'Argentin balancera-t-il ?

Alexandre Corboz

Rédacteur