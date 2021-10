OM : une menace sérieuse plane sur les Saoudiens à Newcastle, une aubaine pour Marseille ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Newcastle ayant officialisé jeudi son rachat par le fonds d'investissements PCP Capital Partners (propriété du fonds public d'Arabie Saoudite dirigé par le prince héritier Mohammed ben Salmane), les chances de voir l'OM racheté par le prince Al-Walid ben Talal Al Saoud sont, de facto, plus minces.

En effet, on voit mal comment l'homme d'affaires saoudien irait à l'encontre des intérêts de l'héritier de la couronne en débarquant à Marseille pour y bâtir un concurrent... A moins d'avoir l'aval du prince ben Salmane avec un possible échec de PCP Capital Partners chez les Magpies ? Alors que tout semblait pourtant ficelé, la deuxième partie du scénario commence lentement à s'écrire en Angleterre.

Les clubs de Premier League ne veulent pas des Saoudiens

D'après The Guardian, les autres clubs de Premier League ont sollicité une réunion d'urgence afin de comprendre pourquoi les instances ont validé la vente de Newcastle à l'Arabie Saoudite. En mars 2020, alors que le prince ben Salmane s'apprêtait déjà à faire main basse sur le club du Nord de l'Angleterre une fronde de plusieurs clubs, de différentes personnalités de Grande-Bretagne ainsi que de représentants d'associations de défense des droits de l'homme avait fait capoter le deal et fait reculer les Saoudiens. D'après le média britannique, les clubs souhaiteraient savoir ce qui a changé depuis 18 mois. De là à imaginer qu'un rachat entériné soit remis en cause ?