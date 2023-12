OM : une mise au point venue d’Arabie saoudite est tombée sur la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis plusieurs semaines, et même plusieurs années, on entend tout et son contraire au sujet d’un possible rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite. Certains annoncent que la vente du club phocéen aux Saoudiens serait actée tandis que d’autres nient en bloc une vente.

Très actif au sujet de la vente de l’OM, le compte Twitter @CousOM_, a interpellé directement Muhammad Al-Mashal Mohammed, secrétaire général du Comité olympique saoudien et membre du conseil d’administration de la fédération saoudienne de football, lui demandant quand est ce que l’Arabie saoudite allait prendre le contrôle de l’OM.

« Je ne sais pas du tout si cela arrivera »

« Honnêtement, je ne sais pas du tout si cela arrivera », a répondu ce membre influent du monde footballistique saoudien. Ce dernier ne ferme donc pas totalement la porte à un rachat de l’OM par les Saoudiens mais il est loin de le confirmer.

onnêtement, je ne sais pas du tout si cela arrivera. — ‏محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) November 25, 2023

