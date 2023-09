OM : une nouvelle bombe explose sur Longoria et Marcelino, McCourt va faire une grande annonce !

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Alors qu'on semblait se diriger vers un statu quo concernant l'avenir de Pablo Longoria et celui de Marcelino, les deux hommes sont actuellement en visio conférence avec Frank McCourt pour faire le point sur la situation selon la Provence. A l'issue de celle-ci, l'OM devrait publier un communiqué. Même si les deux Espagnols venaient à rester à l'OM (ce que la presse espagnole et notamment Cadena COPE estime très utopique), les derniers jours pourraient quand même laisser quelques traces dans la Cité phocéenne. Au point de mettre à mal les relations entre Longoria et Marcelino, deux amis de longue date dont le destin semblait lié ? Ce n’est pas exclu…

Longoria, Ribalta et Marcelino pas sur la même longueur d’ondes ?

En effet, L’Equipe confirme les informations de la Provence selon lesquelles Pablo Longoria s’est interrogé sur son choix Marcelino. Amis depuis 17 ans et leur passage commun au Recreativo Huelva, les deux hommes n’étaient plus sur la même longueur d’ondes à l’issue du nul entre l’OM et le Toulouse FC (0-0) dimanche dernier.

En privé, Pablo Longoria aurait confié son désarroi, s’interrogeant sur son entraîneur : « Et si Marcelino, son ami depuis 17 ans, n'était pas l'homme de situation ? Et s'il s'était trompé en juin ? » Le quotidien sportif nous apprend également que le directeur sportif Javier Ribalta n’avait pas spécialement validé ce choix : « il aurait préféré un entraîneur plus moderne comme Paulo Fonseca, et jugeait Marcelino trop proche de Longoria... » Le début de la désunion ?

