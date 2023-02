OM : une autre bonne nouvelle pour le match à Toulouse

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Lancé dans la course au titre ou tout simplement à la 2e place de L1, l'OM n'aura pas le droit au faux pas dimanche soir au Stadium. Surtout qu'il aura vu le PSG accueillir Lille et Monaco se rendre à Brest plus tôt dans la journée. Hormis Samuel Gigot, Igor Tudor devrait pouvoir compter sur tous ses joueurs. Et il pourra même se féliciter de retrouver un arbitre qui lui a porté chance cette saison. En effet, la LFP a désigné Stéphanie Frappart, qui a dirigé le 16e de finale de Coupe de France contre Rennes (1-0) fin janvier au Vélodrome, pour le match à Toulouse.

Plus généralement, celle qui est devenue le meilleur sifflet de France et l'un des plus connus à l'international réussi bien aux Marseillais. Elle les a dirigés à sept reprises depuis le début de sa carrière pour cinq victoires et deux nuls. Dont un succès sur Toulouse, en 2019-20, avec un but de Dimitri Payet. Souvent critiquée par les supporters phocéens lorsqu'elle est désignée pour un match de leur club, la dame mérite vraisemblablement plus de respect !