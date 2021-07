OM : une première inquiétude émerge pour Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Avec trois victoires et un match nul, l'Olympique de Marseille a parfaitement débuté sa préparation pour la saison prochaine. L'entraîneur phocéen, Jorge Sampaoli, veut continuer sur cette bonne dynamique et peut compter sur les nouvelles recrues.



Cependant, d’après le journaliste de RMC Sport, Jonathan MacHardy, certains joueurs sont en dessous de leur niveau, c’est le cas pour Pape Gueye. "Les recrues ont fait une bonne impression, mais je pense quand même que Guendouzi a un rôle à jouer au milieu de terrain. Il y a des joueurs qui m'inquiètent un petit peu comme Pape Gueye. Je l'adore, c'est un super joueur, mais j'ai l'impression qu'il est toujours un peu perdu. Il m'avait déjà donné cette impression là, lors de la fin de saison. Pendant les matchs amicaux, je le trouve pas extraordinaire, il a du mal à se situer au milieu du terrain. C'est comme Rongier qui alterne le bon et le mauvais.”