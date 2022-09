OM : une recrue estivale peu connue de Longoria marque un but incroyable

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Quand on pense au recrutement réussi par Pablo Longoria cet été pour l'OM, on cite en priorité Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou Nuno Tavares, voire Eric Bailly. Mais il va désormais falloir ajouter à cette liste Jelle van Neck. Débarqué le 1er juillet en provenance du Club Bruges, où il était en fin de contrat, le gardien belge de 18 ans vient de réussir un exploit mémorable.

Cet après-midi, pour le compte de la 2e journée de la Youth League, il a offert l'égalisation aux U19 de l'OM face à leurs homologues de l'Eintracht Francfort. On jouait la 97e minute et le grand gardien (1,91m) s'est élevé au-dessus de la mêlée sur un corner venu de la droite. Grâce à lui, l'OM, mené deux fois au score et réduit à dix à vingt minutes du coup de sifflet final, a pu arracher le nul. De bon augure pour ce soir... et pour l'avenir du jeune gardien ?