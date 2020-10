OM : Valbuena n'est pas le plus gros danger de l'Olympiakos

Si les supporters de l'OM redoutent surtout que leur ancienne idole Mathieu Valbuena leur fasse des misères ce mercredi soir (21 heures) pour le retour du club phocéen en Ligue des Champions sept ans plus tard, « Petit vélo » n'est pas le principal danger de l'Olympiakos en ce début de saison.

En effet, c'est un autre ancien de Ligue 1 qui lui vole la vedette depuis quelques semaines : Youssef El-Arabi (33 ans). S'il s'était un peu perdu dans le Golfe suite à son départ de Caen en 2011, l'international marocain fait très mal aux défenses de Grèce depuis un an et demi. Déjà auteur de 27 buts l'an passé, l'ex joueur de Grenade affiche six réalisations sur ses six matches joués lors de l'exercice 2020-21.

Le week-end dernier, lors de la facile victoire du Pirée face à l'Atromitos (4-0), il avait même signé un joli triplé. Le tandem Alvaro – Caleta-Car sait donc à quoi s'en tenir ce soir...