OM : Valère Germain vide son sac et s’est pris le bec avec un Marseillais !

Le nom de Valère Germain sonnera assez creux dans l’oreille des supporters de l’OM. Joueur de devoir exemplaire, l’attaquant de 31 ans n’a pourtant pas connu la trajectoire qu’il espérait entre 2017 et 2021. Recruté libre par le Montpellier HSC l’été dernier, Germain a réglé ses comptes avec son ancien club.

« Ça a été compliqué, tu vas à l’entrainement et tu sais que tu ne vas pas jouer le week-end, a-t-il soufflé chez Oh! My Goal. Il concernait beaucoup plus les titulaires (…) les remplaçants n’étaient quasiment pas avec les titulaires. Je n’étais pas content, une fois je me suis un peu pris avec le préparateur physique de son staff. Même si tu ne veux pas faire de bruit, à un moment ça saoule. »

L’ancien joueur de l’OM a ajouté qu’il avait des bonnes relations avec Jorge Sampaoli. « À l’entraînement ça se passait bien. Plusieurs fois il me félicitait, dans son bureau il me disait que j’étais proche du niveau des titulaires. » Malgré la défaite face à l’ASSE (1-3), Germain réalise une saison honorable avec le MHSC, où il a déjà participé à 20 matchs pour quatre buts et deux passes décisives.

